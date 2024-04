Riceviamo dall’ex dirigente del Brindisi Calcio Sergio Pizzi la seguente nota a nome dell’imprenditore tedesco Peter Dohlich che riportiamo integralmente

“Dopo la penalizzazione di sei punti inflitta oggi al Brindisi FC dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni amministrative (da scontare nel prossimo campionato di serie D), l’imprenditore tedesco Peter Dohlich ha manifestato il proprio rammarico per questo provvedimento ma fa sapere ai tifosi biancoazzurri che, nonostante queste notizie negative, le trattative per l’acquisizione del sodalizio pugliese non si fermano. «Nel frattempo – ha dichiarato – io e i miei commercialisti continuiamo a visionare i documenti societari in nostro possesso».”

