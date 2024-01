Brindisi, chiuso l’accordo con Calderoni

Il Brindisi ha definito l’operazione per l’arrivo a titolo definitivo dalla Fermana di Marco Calderoni, difensore classe 1989 reduce da una prima parte di stagione con 15 presenze. Calderoni arriverà in città nella mattinata di martedi 9 gennaio. Il giocatore nativo di Latisana nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Lecco, Piacenza, Bari, Novara, Grosseto, Cesena, Latina, Ascoli, Vicenza e Palermo. Per un totale di 327 presenze in Serie A, con 3 gol e 2 assist, 46 presenze in Serie B, con 10 gol e 29 assist e 72 presenze in Serie C, con 2 reti e 4 assist.

