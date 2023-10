Brindisi, Bunino suona la carica: ‘Squadra forte, allo stadio sarà bellissimo’

Le parole di Cristian Bunino, attaccante del Brindisi, ai microfoni della stampa: “Sono contento di questo avvio di stagione. Per noi attaccanti fare gol è fondamentale, aver contribuito nel portare punti è ancora più importante. Credo che siamo veramente una buona squadra e daremo grosse soddisfazioni ai tifosi. Non vediamo l’ora di tornare allo stadio. Giocare a 2/3 ore di strada per i tifosi è stato un problema e anche per noi. Tuttavia siamo riusciti comunque a collezionare sei punti. Adesso settimana dopo settimana iniziano a conoscerci meglio, molti di noi sono arrivati a fine mercato. Penso che possiamo far bene, possiamo continuare a portare questo entusiasmo in città. La città è molto bella. Danucci? È molto bravo, è un allenatore con delle idee importanti per la categoria. Con lui ho un bel rapporto. Penso che stiamo ingranando come squadra e col passare delle settimane continueremo a far meglio. Credo che già si veda che la squadra è in crescita. Contro la Virtus in molti erano all’esordio ed è stata fatta comunque una partita importante”.

