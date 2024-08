Brindisi, arsenale da guerra nel casolare abbandonato: i controlli

BRINDISI – Un piccolo arsenale da guerra nascosto in un casolare abbandonato è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, con il supporto di personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno (BA). Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto svariate armi e munizioni. In particolare, all’interno del citato casolare erano stati occultati un fucile “Kalashnikov AK 47”, arma da guerra dotata di una spiccata potenzialità offensiva, un fucile mitragliatore modello SMG UZI cal. 9, due giubbotti antiproiettile e due caricatori bifilari. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e le armi, tutte perfettamente funzionanti, saranno analizzate da personale specializzato per verificarne il loro eventuale utilizzo in eventi delittuosi. L’attività rientra nei servizi di prevenzione svolta dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, intensificata in coincidenza della festività del ferragosto.

Controlli di Ferragosto, i numeri

In occasione della festività di ferragosto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, ha intensificato i servizi di controllo del territorio mediante l’effettuazione di posti di blocco ad “alta visibilità” e cinturazioni, in particolare, nell’area litoranea a nord della Provincia, meta preferita dei turisti, il tutto orientato alla prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti in genere, al fine di assicurare un elevato target di sicurezza. Il servizio è stato finalizzato anche ad assicurare una cornice di serenità ai cittadini che in considerazione della stagione estiva si riversano sui luoghi di aggregazione, nei locali pubblici e di intrattenimento e nelle piazze per seguire le varie manifestazioni. L’attività preventiva è stata altresì rivolta a scongiurare il triste fenomeno degli incidenti stradali, mediante diversi servizi di controllo alla circolazione stradale. Il dispositivo ha anche interessato le contrade rurali dove in passato sono stati rinvenuti autoveicoli e mezzi agricoli oggetto di furto, nonché refurtiva varia ed armi.

In particolare, nella giornata di ferragosto, i Carabinieri hanno controllato circa 300 veicoli e 500 persone, accertando e contestando decine di violazioni al codice della strada, ritirando diverse patenti di guida e sottoponendo a fermo amministrativo 5 autoveicoli. In tale contesto sono state, inoltre, denunciate in stato di libertà 5 persone responsabili di vari reati e segnalato amministrativamente alcune persone, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Le pattuglie hanno effettuato, altresì, numerose verifiche mediante l’impiego di etilometro per contrastare la guida in stato di ebrezza alcolica, nonché eseguito interventi per assistenza agli utenti della strada coinvolti in incidenti stradali o rimasti bloccati per guasti meccanici. I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire elevati standard di sicurezza ai residenti e ai vacanzieri.

Controlli di Ferragosto: “segnalare al 112”

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi consiglia ai cittadini di segnalare immediatamente al “112” eventuali rumori sospetti provenienti da abitazioni limitrofe, soprattutto quando si è a conoscenza che i vicini non si trovano in casa, ovvero la presenza di individui sconosciuti che si aggirano nei condomini, al fine di garantire il pronto intervento delle pattuglie dirette a prevenire furti in abitazione e truffe in danno di persone vulnerabili.

