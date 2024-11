Brindisi: allarme organici in Polizia, Siap denuncia carenze e disagi

Dopo anni in cui il dipartimento della Pubblica sicurezza aveva rafforzato gli organici, anche grazie all’importante evento del G7 che ha interessato il territorio, la situazione del personale è tornata critica. Lo denuncia in una nota Cosimo Sorino, segretario generale provinciale del Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia).

Attualmente, la provincia di Brindisi conta solo 12 unità, inclusi 4 ispettori, per coprire tutti gli uffici di polizia e le specialità territoriali. “Questi numeri – sottolinea Sorino – non bastano nemmeno a compensare i pensionamenti previsti entro fine 2024, lasciando questura e commissariati periferici in crescente difficoltà”.

La situazione appare ancora più grave nelle specialità, come la polizia di frontiera marittima e aerea, dove l’aumento di voli e tratte marittime non è stato accompagnato da un incremento del personale necessario per i controlli. “Da anni – aggiunge Sorino – lo stesso personale viene spremuto senza sosta”. Anche la polizia postale è al collasso, con solo 7 operatori che devono affrontare una mole di lavoro quotidiana insostenibile.

Sorino evidenzia inoltre l’urgenza di aprire il commissariato di Polizia a San Pietro Vernotico, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini tra le province di Lecce e Brindisi. “Come Siap – conclude – auspichiamo che questa necessità venga affrontata al più presto”.

