Incendio nella zona industriale di Brindisi, si teme per le conseguenze ambientali

Restano diversi focolai da domare ma l’incendio divampato, nella mattinata di venerdì 22 novembre, in un deposito di rifiuti speciali nella zona industriale di Brindisi, è stato quasi completamente domato grazie all’ incessante lavoro dei Vigili del Fuoco. Le fiamme nella tarda serata di venerdì, a causa del vento di tramontata, si sono propagate anche in un’azienda adiacente il deposito da cui l’incendio era partito provocando anche in questo caso ingenti danni. C’è timore per i livelli raggiunti dalle sostanze inquinanti rilasciate nell’aria dall’incendio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts