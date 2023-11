BRINDISI – Ancora una rapina al supermercato Eurospin del Brin Park, al quartiere Sant’Elia di Brindisi, questa volta addirittura in piena mattina: intorno alle 12 un uomo con il volto coperto e armato di pistola ha minacciato la cassiera facendosi consegnare l’incasso.

Una cliente, a causa dello spavento, ha avuto un lieve malore, per il quale è stato necessario chiedere l’assistenza di un’ambulanza del 118.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e personale della Questura, per gli accertamenti del caso.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp