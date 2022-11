Condividi su...

Foggia – Nel bosco di Biccari, nel foggiano, nasce la prima stazione di terapia forestale italiana. Si chiama Forest Care – Il bosco che cura, il progetto, nato dall’iniziativa di quattro società cooperative del territorio, e finalizzato alla costituzione di un hub socio sanitario nei mMonti Dauni per incrementare l’offerta e migliorare l’accessibilità ai servizi educativi, formativi e sociosanitari per le fasce svantaggiate, con particolare riferimento ai ragazzi autistici dai 16 anni in su.

