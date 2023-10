Bomba d’acqua sferza Brindisi, disagi in tutta la città (video)

Una bomba d’acqua si è abbattuta su Brindisi nella serata di sabato 21 ottobre, mandando letteralmente la città in tilt. Molte le vie allagate, numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per auto rimaste in panne o bloccate nei sottopassi. Diverse strade sono state chiuse al traffico per permettere all’acqua di defluire e garantire sicurezza ad automobilisti e pedoni. Disagi anche in aeroporto: il volo Palermo-Brindisi è atterrato con oltre un’ora di ritardo, mentre quelli provenienti da Milano e Zurigo sono stati dirottati a Bari dal momento che la pista era inagibile.

Difficoltà all’incrocio fra viale Caravaggio e via Arturo Martini al quartiere S.Elia e in altri punti tristemente noti per le criticità in registrate in circostanze simili. Come via Tor Pisana, nei pressi della stazione ferroviaria, la strada per Canale Patri, il sottopasso di via Materdomini, rimasto a lungo impraticabile, così come la strada dei Pittachi che collega il quartiere Paradiso alle altre zone della città. Saltati numerosi tombini che non hanno retto alla quantità di pioggia caduta in poco più di un’ora in particolare in via provinciale S.Vito.

Oltre al nubifragio, anche le raffiche di vento hanno creato non pochi problemi: rami spezzati, segnali pericolanti, cavi elettrici finiti in strada: come in via Carmine, in pieno centro.

Prove tecniche di una stagione autunnale che a Brindisi e provincia si è fatta attendere, ma che è tornata salutando la città con un’inattesa e violenta bomba d’acqua.

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp