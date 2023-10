Bari: straordinari Covid, altri due primari sanzionati

Oltre al primario del pronto soccorso del Policlinico di Bari, durante il periodo Covid altri due responsabili di reparti sono stati multati dall’Ispettorato del lavoro per i troppi straordinari del personale e il mancato rispetto dei turni di riposo. Come apprende l’ANSA da fonti sanitarie, sono stati multati i primari di una chirurgia generale e del centro trapianti di fegato, per una sanzione complessiva di 10mila euro, che si sommano ai 27mila euro comminati al direttore del pronto soccorso, Vito Procacci: una somma che deve essere pagata in solido con il Policlinico.

