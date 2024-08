Blitz del Picerno per Emilio Volpicelli

Il Picerno prova a correre ai ripari in vista della probabile partenza di Murano. Il club lucano vuole un profilo importante e nelle ultime ore avrebbe presentato un’offerta importante per arrivare a Emilio Volpicelli del Pineto. Volpicelli era finito nel mirino di diversi top club della categoria, Crotone in primis ma la proposta del Picerno sembra essere la più vantaggiosa. Si tratta di uno dei calciatori più talentuosi della Serie C.

