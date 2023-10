È in corso una vasta operazione condotta dagli investigatori de Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, agli arresti domiciliari e del divieto di dimora nel Comune di Andria nei confronti di 12 persone residenti ad Andria ed 1 residente in Austria, per il quale è stato emesso Mandato di Arresto Europeo.

L’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani ed eseguita dai militari della Stazione Carabinieri di Andria ha svelato l’esistenza e l’operatività di gruppo criminale costituito da giovani, con base nella città federiciana della Bat, dedito in modo stabile e duraturo allo smercio al dettaglio di marijuana, hashish e cocaina, a plurimi locali acquirenti, nonché all’esecuzione di condotte estorsive ai danni degli acquirenti qualora questi si fossero dimostrati incapaci di saldare i debiti contratti dalla compravendita dello stupefacente.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani

