Blitz agricoltori a Bari, si riaccende la guerra del grano

Alla vigilia dall’inizio ufficiale in tutte le campagne pugliesi della mietitura, scoppia la guerra del grano con gli agricoltori pugliesi costretti a lasciare i campi per stringere d’assedio il porto di Bari, dove una nave proveniente da Vancouver sta scaricando grano canadese, trattato in pre raccolta con il glifosate, disseccante, secondo modalità vietate in Italia.

L’appuntamento della Coldiretti per la mobilitazione a sostegno della coltura più diffusa in Italia è fissato per mercoledì 7 giugno 2023, dalle ore 9,30, in Puglia a Bari al ‘Varco della Vittoria’.

Un oltraggio per i produttori pugliesi che non riescono a vendere al giusto prezzo il proprio grano sotto l’attacco delle speculazioni che hanno fatto crollare le quotazioni in un momento difficile per l’economia e l’occupazione.

Dai grani più antichi recuperati dagli agricoltori, ora a rischio di estinzione, a pasta e pane fatti con il vero grano ‘made in Italy’, sarà presentato a Istituzioni e cittadini il Dossier Coldiretti su “La guerra del grano” con i costi delle speculazioni per gli agricoltori e i consumatori e le proposte concrete per salvare la coltivazione ed i rischi che corre l’Italia sul piano ambientale, economico e occupazionale.

