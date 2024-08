Bitonto, panchina vittime mafia inaugurata e vandalizzata poco dopo

Bari – Sradicata poco dopo la sua inaugurazione: la panchina nera in memoria delle vittime di mafia, installata in piazza Caduti del Terrorismo a Bitonto, è stata divelta e abbandonata dopo solo due ore. E stamattina è tornata al suo posto: “Non molliamo mai, le istituzioni rispondono in modo compatto alle offese”, ha fatto quadrato il Prefetto, Francesco Russo. A denunciare l’accaduto con un video social è stato il sindaco, Francesco Ricci, definendo il gesto «un atto gravissimo che condanniamo senza esitazione». I fatti a poca distanza dal luogo nel quale perse la vita Anna Rosa Tarantino, bitontina uccisa durante uno scontro a fuoco tra clan rivali.

