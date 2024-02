Bit 2024, Santanchè: “Balneari, il governo è dalla loro parte”

MILANO – Il Ministro per il Turismo Santanchè a Milano per l’inaugurazione della Bit, tra gli argomenti affrontati anche il delicato tema sui “balneari”, particolarmente avvertito in Puglia.

https://youtu.be/qamn8Exsq6M?si=zYLcALAW2_H91okb

