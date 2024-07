Binetto, giovane trovato senza vita in auto. Si indaga

BINETTO – Il corpo di un giovane sarebbe stato ritrovato in un’auto nelle campagne della ss96, tra Palo del Colle e Binetto, nel Barese. Al momento nessuna pista è esclusa. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi della Compagnia di Modugno e ai militari dei Ris per i rilievi del caso. Non si sa se si tratti di un omicidio o di un gesto estremo. Il ritrovamento questa mattina all’alba.

Notizia in aggiornamento

