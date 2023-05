BARI – La Procura di Bari ha avviato un’indagine per omicidio colposo, sarà necessario chiarire le cause che hanno provocato la morte in ospedale di un bimbo di nove mesi. È stato disposto l’esame autoptico sul corpicino del piccolo, lunedì mattina, Davide Ferrorelli, dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, eseguirà l’autopsia. Il bimbo è morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi nell’ospedale “San Paolo” di Bari. L’esame autoptico è stato disposto a seguito dell’inchiesta aperta per omicidio colposo, secondo quanto riferisce l’Ansa, al momento a carico di ignoti. Saranno le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Giuseppe Dentamaro, a fare chiarezza su quanto accaduto. Secondo quanto denunciato dai familiari del piccolo, a provocarne la morte potrebbero essere state complicazioni sorte durante le cure mediche.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp