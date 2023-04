Bicinpuglia: Iniziano Marathon e Medio Fondo, via da Castellaneta

Il conto alla rovescia è finalmente terminato. Domenica 30 aprile a Castellaneta si terrà la prima Marathon & Medio Fondo di Bicinpuglia 2023.

L’evento è il V Trofeo Città del Mito, prima volta su lunga e media distanza, e a organizzarlo è l’apprezzatissima societò dell’MTB Group di Castellaneta, un autentico punto di riferimento per tutti i bikers della provincia di Taranto.

Il percorso è rinnovato rispetto alle precedenti annate, contraddistinto da salite tecniche, discese, single track e parti veloci, il tutto immerso nei boschi di Castellaneta.

Il percorso medio è di 34 km con 364 metri di dislivello, quello lungo di 42 con 500 metri di dislivello.

La partenza – arrivo della manifestazione è fissata in Via San Francesco. La partenza della gara è fissata per le ore 9:00; dove saranno predisposte le griglie con Marathon e Ebike prima e Medio Fondo successivamente.

La risposta dei partecipanti finora è davvero straordinaria: oltre 170 atleti, infatti, si sono già assicurati un posto per uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno.

Le iscrizioni, però, sono ancora aperte: è attivo infatti il portale ufficiale bicinpuglia.it al link https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=260#desc. C’è tempo fino a sabato 29 aprile alle 15.

Condividi su...



Linkedin

email