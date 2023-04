Volley B/M: Grottaglie, a Gioia ultimo big match di regular season

Dopo la straordinaria vittoria di Leverano è tempo di un altro big match per il Volley Club Grottaglie. Ad attendere la formazione granata la N.V.G. Joivolley dell’ex azzurro Cazzaniga, attualmente quarta forza del girone a meno tre dalla formazione della Città delle Ceramiche. La classifica per il Volley Club è incoraggiante: fare punti a Gioia porrebbe una seria ipoteca sulla qualificazione ai playoff.

Ad introdurre la sfida Coach Pasquale Azzaro: “Ci attende una gara di sacrificio e lotta, come a Leverano dobbiamo difendere e rimanere sempre sul pezzo. I ragazzi hanno fatto un salto mentale importante nelle ultime settimane e questa fiducia ci servirà per portare in campo il nostro gioco in maniera efficace. Il Gioia è, a mio avviso, il migliore organico del campionato e chiaramente daranno tutto per poter coltivare ancora delle speranze di qualificazione alla post season. Starà a noi, in quanto padroni del nostro destino, non permettere che nessuno ci sfili questa chance che ci siamo costruiti con tanto duro lavoro”.

La gara in programma sabato alle 18:00, diretta da Bolici e Notaro, sarà trasmessa alle 17:55 sul canale Youtube del Volley Club Grottaglie.

