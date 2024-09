Bellaria, D’Attis (FI): “La mafia ci fa schifo”

“Noi lottiamo e contrastiamo le mafie e la criminalità in tutte le loro forme e voglio ribadire a tutti quelli che ci stanno ascoltando e a quelli che non lo vogliono fare che a Forza Italia la mafia fa schifo e la risposta noi la diamo con le azioni quotidiane che facciamo in Parlamento, con i numeri delle leggi introdotte dai governi Berlusconi che sono la dimostrazione che Berlusconi stesso l’ha combattuta nonostante quello che dicono i professionisti dell’antimafia che campano solo di presentazioni di libri. Noi siamo schierati dalla parte giusta, siamo i difensori della libertà”. Lo ha detto dal palco della manifestazione nazionale dei giovani di Forza Italia in corso a Bellaria – Igea Marina il deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Antimafia, Mauro D’Attis.

