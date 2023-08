Battista (Lega): ‘Altro che rinascita, Taranto è al tramonto’

“Sono anni che l’Amministrazione Melucci mette in atto una campagna comunicativa paventando la semina di un’eventuale rinascita”, comincia così un comunicato stampa di Francesco Battista, consigliere comunale e segretario cittadino della Lega.

”Purtroppo, sono sei anni che seminano e, per rimanere in tema, dopo tale periodo un bravo contadino dovrebbe raccogliere i frutti del proprio lavoro – aggiunge -. Purtroppo però, invece dei frutti, questa amministrazione non è in grado nemmeno di raccogliere i rifiuti che ormai sommergono la nostra bella città, infestata tra l’altro da ratti”.

”Addirittura l’Avv. Alessandro Basta, tra l’altro nominato da Melucci a capo del gruppo di protezione civile del Comune di Taranto, in una nota ha auspicato l’intervento dell’Esercito per risolvere la problematica dei rifiuti in città – sottolinea ancora Battista nella sua nota -. Questa è la cartina di tornasole del fallimento di questa amministrazione, in prima linea quando c’è da aumentare le tasse come la Tari, imu ed irpef comunale ma incapace a garantire i servizi essenziali ai tarantini”.

È di questi giorni una lettera del Sindaco e Presidente della Provincia Melucci che faceva riferimento a un milione di turisti che hanno visitato Taranto e la sua provincia, paventando una crescita del turismo. Negli scorsi giorni invece alcune testate giornalistiche, in controtendenza alle affermazioni del sindaco, pubblicavano un report dove Taranto era tra le mete turistiche che avevano registrato perdite maggiori di presenze”.

”È inutile continuare nella “narrazione” di una favola alla quale ormai i tarantini non ci credono più. Melucci faccia i conti con la realtà, ammetta i propri errori e si rimbocchi le maniche, perché ormai abbiamo poco tempo a disposizione. Bisogna cambiare rotta e farlo in fretta perché non si può proseguire su questa strada che porterà ad un lento ma inesorabile tramonto della nostra città”, conclude la nota di Francesco Battista.

