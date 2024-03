Basket, Virtus Molfetta: esordio nei play-in gold con vittoria

Inizia nel migliore dei modi la nuova avventura nei Play-in gold per la DAI Optical Virtus Basket Molfetta. Al Pala Poli di Molfetta finisce 69-65 tra Virtus Molfetta e Pallacanestro Viola Reggio Calabria al termine di una partita tutt’altro che facile, da più volti: dominio nei primi due quarti, calo tra l’inizio del terzo e la metà dell’ultimo quarto, ritorno prepotente nei minuti finali.

È questo il film del match disputato contro Reggio Calabria, con i padroni di casa bravi ad imporre il proprio gioco nei minuti iniziali. Gli attacchi di Aramburu permettono alla Virtus di realizzare i primi 6 punti, seppure il risultato rimane inchiodato sul 6-6.

Il vantaggio Virtus porta la firma di capitan Formica che con una tripla sorprende la difesa avversaria. Primi punti in questo avvio di torneo anche per Sirakov autore di due azioni pregevoli che portano i biancoazzurri sul 15-6. Al break Reggio Calabria risponde prontamente Aramburu e sul finale Calisi, che con una tripla permette alla Virtus di chiudere il primo quarto sul 21-13. Virtus immediatamente avanti anche nel secondo quarto grazie ad una tripla di Giorgini e i successivi due punti di Gloria.

La reazione dei calabresi con l’ex di turno Emin Mavric viene controllata dai biancoazzurri che con Formica e Pagliamantengono un vantaggio di +10 sugli avversari. E’ una fase di gioco in cui attacco e difesa sono perfettamente in equilibrio. Sul finale la Virtus spreca la possibilità di rimpinguare il proprio vantaggio e Reggio Calabria ne approfitta accorciando le distanze.

Secondo quarto che si chiude sul parziale di 40-34. In apertura del terzo quarto gli uomini di coach Carolillo subiscono il ritorno dei calabresi, i quali raggiungono il pareggio sul 40-40. Agli attacchi Virtus, gli ospiti ribattono colpo su colpo e riescono a trovare addirittura il vantaggio. Sul finale è Aramburu a dare la scossa ai suoi e all’ultimo secondo è Stefanini a firmare il controsorpasso sui calabresi.

La fine del terzo quarto vede la Virtus sempre in vantaggio sul 51-50. Reggio Calabria non molla, rimane con orgoglio attaccata al match e trova un pericoloso vantaggio di + 6 sui biancoazzurri. Paglia con una tripla riesce a tenere la Virtus in partita, ma il momento è difficile. Lo sanno bene i tifosi biancoazzurri che si stringono intorno alla squadra incitandola a gran voce, così come fatto dall’inizio del match.

Nel momento più critico dell’incontro, Aramburu porta i suoi ad una lunghezza di distanza dai calabresi e successivamente Paglia firma il sorpasso definitivo sul 62-61. Alla Virtus non resta che amministrare il match e lo fa egregiamente con Sirakov (autore di una tripla sul finale) e Formica, che con i due liberi realizzati fissa il risultato finale sul 69-65. Una Virtus corsara che non spreca la prima occasione a disposizione per portarsi in testa alla classifica in solitaria con 10 punti, in attesa delle due prossime trasferte consecutive contro Sala Consilina e Ragusa.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Aramburu 15, Sirakov 10, Calisi 6, Stefanini 3, Formica 10, Platamura ne, Paglia 12, Gloria 7, Giorgini 6, Annese ne, Mezzina 0, Sadreika ne. All. Carolill.

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: Tyrtyshnyh 16, Mavric 10, Binelli 9, Maksimovic 9, Aguzzoli 8, Simonetti 7, Cessel 6, Konteh ne, Russo ne, Seck ne. All Cigarini

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author