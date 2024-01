Basket C/M, NMC: prima del 2024 a San Severo contro Apricena

Dopo aver osservato un turno di riposo nel precedente weekend di campionato, la Nuova Matteotti Corato scalda i motori per la prima del nuovo anno solare e soprattutto per chiudere in bellezza il girone d’andata: domenica 14 gennaio i ragazzi di coach Azzollini saranno impegnati in trasferta sul neutro di San Severo contro la Fortitudo Basket Apricena, gara valida per la 13°giornata del campionato di Serie C Unica.

Nella scorsa stagione la compagine foggiana ha disputato il campionato di Serie D, girone A, classificandosi al secondo posto e perdendo la finale play off contro Fasano.

La Fortitudo Basket Apricena, che partecipa al campionato di Serie C Unica avendo rilevato il titolo sportivo della Sunshine Vieste, è allenata da coach Roberto De Florio (dal 1 dicembre al posto dell’esonerato Antonio Marra) e ha un’età media di 29 anni: i giocatori da tenere sotto la lente di ingrandimento sono il centro senegalese classe 1996 Fallou Ndiaye (13.2 punti a partita), la guardia classe 1992 Francesco Mirando (13.3 punti a partita) e l’ala piccola classe 1986 Ivan Scarponi (11.2 punti a partita).

I tre punti di penalizzazione inflitti ad inizio stagione e la serie aperta di ben nove sconfitte consecutive relegano la formazione biancoblu all’ultimo posto in classifica a quota -1 (1 vittoria e 10 sconfitte) con 751 punti realizzati (media di 68.3 punti a partita) e 852 punti subiti (media di 77.5 punti a partita). Nello scorso turno di campionato, Apricena ha perso sul campo di Castellaneta con il risultato di 58-53.

La partita andrà in scena domenica 14 gennaio alle ore 18:30 al Pala “Falcone e Borsellino” di San Severo e sarà arbitrata dai signori Ceo di Bari e Manaresi di Taranto.

