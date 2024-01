Basket B/M, Lions Bisceglie: assalto al fortino della capolista Ruvo

Il giro di boa è stato completato con un bilancio di 5 affermazioni che, oggettivamente, non rende piena giustizia rispetto a quanto visto sui campi del raggruppamento B di Serie B Nazionale Old Wild West.

I Lions Bisceglie, per questo, mirano a riprendersi tutto ciò che è sfuggito loro tra malasorte ed episodi rocamboleschi. Domenica 14 gennaio (palla a due ore 18) Marcelo Dip e compagni saranno di scena sul parquet del palasport di viale Colombo per tentare l’assalto al fortino della capolista Ruvo, confidando in un buon sostegno di pubblico al seguito.

L’impresa, ovviamente, si preannuncia complicatissima ma di certo i nerazzurri si presenteranno con l’intenzione di fare ancora meglio e dare un altro potente sussulto al legittimo desiderio di riscatto dell’intero ambiente.

I NERAZZURRI

Il morale, in casa Lions, è decisamente in rialzo. La bella vittoria ottenuta a spese di Ozzano e la possibilità di inserire nelle rotazioni, per tutto il girone di ritorno, i due nuovi arrivati Edoardo Fontana e Milos Divac hanno rappresentato gli ingredienti principali del benefico mix di fiducia e ottimismo che si percepisce in modo evidente intorno alla squadra di coach Enrico Fabbri.

Il movimento cestistico biscegliese, per l’ennesima volta nel corso della sua lunga storia, ha dimostrato capacità di compattezza di tutte le componenti, dai giocatori ai tecnici, dalla società ai tifosi, per superare le difficoltà incontrate nella prima metà di regular season. 17 partite e 34 punti a disposizione costituiscono un margine considerevole di manovra entro il quale agire per centrare l’obiettivo prefissato della salvezza.

Serviranno prestazioni di tenore simile a quelle offerte a San Severo e nell’ultimo confronto casalingo e forse è giunto il momento di riscattare parte del saldo con la fortuna accumulato in questi mesi.

GLI AVVERSARI

Meritatamente al comando della classifica al termine del girone d’andata e qualificata alla Final Fourdi Coppa Italia, la compagine ruvese ha rispettato finora le previsioni degli addetti ai lavori, conquistando fra l’altro la finale di Supercoppa a fine settembre.

Il ruolino di marcia di 13 successi su 17 gare di campionato è la conferma del valore del team guidato da Federico Campanella, attacco più prolifico del gruppo B (82 punti media), nel quale figurano tre ex di turno: Marco Contento, Manuel Diomede e Gianmarco Leggio. Sul fronte nerazzurro, invece, Edoardo Fontana è fresco ex avendo vestito la canotta di Ruvo nella scorsa annata.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Francesco Di Luzio di Cernusco sul naviglio (Milano) e Jacopo Spinelli di Cantù. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Giuseppe Minafra di Ruvo (segnapunti), Domenico Turi di Foggia (cronometrista) e Stefano Lo Monaco di Monte Sant’Angelo (addetto ai 24”).

COPERTURA MEDIA

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:55 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com). Telecronaca a cura di Paolo Pinto.

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp