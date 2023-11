Basket C/M: NM Corato ospita la corazzata Matera

Domenica 26 novembre la Nuova Matteotti Corato, reduce dalla sconfitta esterna contro Monteroni, sfiderà la Ondatel Virtus Matera, match valido per la settima giornata del campionato di Serie C Unica.

Nella scorsa stagione, la compagine lucana ha disputato il campionato di Serie C Silver classificandosi al primo posto e ottenendo così la promozione in Serie C Unica senza accedere dai playoff.

Il roster della Ondatel Virtus Matera allenata da coach Antonio Conterosito ha un’età media di 26 anni con addirittura sei giocatori in doppia cifra di punti di media a partita, tra cui spiccano i 16.8 punti di media dell’ala grande classe 1996 Francesco Morciano (ex Faenza e Palermo) e i 16.0 punti di media del centro lituano classe 1991 Benas Bagdonavicius e del 28enne play Renato Buono (ex Castellaneta e Sant’Antimo).

La formazione biancoazzurra occupa il primo posto in classifica a quota 10 punti, frutto di 5 vittorie in altrettante partite, con 502 punti segnati (media di 100.4 punti a partita) e 421 punti subiti (media di 84.2 punti a partita).

Nello scorso weekend, Matera ha sconfitto nettamente Castellaneta con il risultato di 96-75 grazie ai 19 punti di Buono.

La partita andrà in scena domenica 26 novembre alle ore 18:00 al PalaLosito di Corato e sarà arbitrata dai signori De Carlo di Lequile e Manaresi di Taranto.

