Basket C/M, NM Corato cerca la prima vittoria in trasferta

Dopo l’incoraggiante successo ottenuto con Mesagne, la NMC vuole finalmente ottenere la sua prima affermazione stagionale lontano dalle mura amiche del PalaLosito: domenica 17 dicembre i ragazzi di coach Azzollini saranno impegnati nell’insidiosa trasferta di Trinitapoli, dove sfideranno l’Unica Canusium Basket per la 10a Giornata del campionato di Serie C Unica.

Nella scorsa stagione, Canosa (nelle cui fila militava il “nostro” Domenico Latella) ha disputato il campionato di Serie C Silver, classificandosi al secondo posto in classifica e ottenendo così la promozione diretta in Serie C Unica.

La Unica Canusium Basket allenata dall’ex Lucera Gianpio Ciociola ha un’età media di 29 anni: i giocatori da tenere d’occhio sono sicuramente l’ala grande classe 1996, ex Caserta, Giuseppe Ordine (18.9 punti a partita), il 41enne ala piccola argentina, ex Matera, Franco Migliori (16.5 punti a partita), il play classe 1996, ex Benevento, Andrea Murolo (15.1 punti a partita), la guardia classe 1993, ex Corno di Rosazzo, Tiziano Floreani (14.6 punti a partita) e il 31enne ala grande argentina, ex Adria Bari, Anibal Buzzo (9.1 punti a partita).

La formazione rossoblu occupa, insieme a Castellaneta, il secondo posto in classifica a quota 10 punti, a due punti di distanza dal “quartetto di testa” Lecce, Matera, Monteroni e Molfetta, con 706 punti segnati (media di 88.3 punti a partita) e 651 punti subiti (media di 81.4 punti a partita). Nello scorso turno di campionato, Canosa ha perso sul campo di Castellaneta con il punteggio di 87-78.

La partita andrà in scena domenica 17 dicembre alle ore 18:00 al PalaPertini di Trinitapoli e sarà arbitrata dai signori Bruno di Foggia e Stagni di Cerignola.

