Basket B/Int, Virtus Molfetta chiede strada anche a Lucera

A una settimana di distanza dal successo interno con il Monopoli, la DAI Optical Virtus Basket Molfetta è pronta a scendere in campo a Lucera contro la Sveva Pallacanestro per continuare la sua marcia in questo campionato che sta disputando da assoluta protagonista.

Gli uomini di coach Carolillo sono consapevoli che a Lucera non sarà una partita facile per via dello spessore dell’avversario che al Pala Poli, nella gara di andata, rischiò realmente di sfiorare il colpaccio. La classifica continua a sorridere ai biancoazzurri che domenica 17 ottobre alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport di Viale Canova a Lucera affronteranno la squadra dauna potendo contare su un vantaggio in classifica di quattro lunghezze sulle due seconde inseguitrici.

Una questione non da poco che mette la Virtus in una condizione ottimale per affrontare, anche mentalmente, gli avversari. Nel corso di questa settimana i biancoazzurri hanno lavorato duramente per preparare al meglio la trasferta di Lucera. Tutto questo nonostante infortuni, qualche acciacco e malanni stagionali.

Sedute di allenamento tecniche e tattiche per studiare al meglio l’avversario e farsi trovare pronti per la penultima sfida di questo 2023 ricco davvero di tante soddisfazioni per la Virtus Basket Molfetta: dalla promozione in Serie B Interregionale, all’ottimo avvio di stagione con la testa della classifica ottenuta dopo ben 11 vittorie conseguite.

A introdurre la sfida di Lucera ci ha pensato l’assistant coach Guido Vittorio nella consueta intervista pre match. «Nell’ultima partita disputata contro il Monopoli siamo riusciti a dare una valida risposta al precedente match perso contro Corato, dove forse abbiamo peccato un po’ di presunzione – ha affermato –. Adesso affrontiamo Lucera, una squadra che sta vivendo un buon momento di forma e sicuramente a casa loro sarà una vera battaglia. Parliamo di una squadra molto intensa contro la quale dovremo essere bravi a leggere sin da subito i vantaggi e giocare una pallacanestro semplice, ma al tempo stesso molto efficace. Siamo la capolista – ha concluso – e sicuramente Lucera ci terrà a far bene, Noi sappiamo quanto valiamo e dobbiamo andare lì e fare la nostra partita».

Ha parlato dell’ultima partita, introducendo la prossima anche Elias Donati. «Domenica scorsa abbiamo disputato una buona partita dopo quella di Corato che indubbiamente ci aveva lasciato l’amaro in bocca e sono contento per aver giocato una buona gara come tutti i miei compagni. Abbiamo sofferto un po’ nel primo quarto, ma dal secondo in poi siamo riusciti a prendere in mano il gioco. Siamo un buon gruppo che sta bene insieme e siamo abituati a pensare sempre alla gara successiva anche dopo un momento di difficoltà. Contro Lucera combatteremo fino in fondo per portare a casa la vittoria».

Buono è al momento lo stato di forma del Lucera che domenica scorsa è stata sconfitta di misura dall’Angri per 70-68, mentre era riuscita precedentemente ad imporsi sul LDR Power Basket per 69-58. Dieci i punti in classifica ottenuti dai dauni dopo dodici partite: si tratta di una squadra molto dinamica che già all’andata ha messo in difficoltà i biancoazzurri. Può contare sul buon stato di forma di Dusels (autore di 20 punti contro l’Angri) oltre ai soliti Di Ianni, Gramazio, Alvisi e Hidalgo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp