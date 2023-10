Basket C/M: NM Corato cade con Molfetta al fotofinish

Il cuore della Nuova Matteotti Corato non basta per evitare la terza sconfitta consecutiva: i ragazzi di coach Azzollini hanno sfoderato una prestazione encomiabile sotto il punto di vista del gioco e dell’impegno ma non sono riusciti ad aggiudicarsi il big match di giornata contro la PavimaroPallacanestro Molfetta che rimonta nel finale e vince con il risultato di 74-75.

Coach Azzollini si affida ai “soliti cinque” Pucci, Latella, Pekic, Seye e Mazzilli. Dall’altra parte coach Gesmundo schiera dal primo minuto Stella, Chiriatti, Didonna, Duval e Infante.

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il sopravvento sull’altra. Seye e Stella sono indubbiamente i protagonisti in avvio di partita, con l’italo-senegalese che mette a segno sette dei primi nove punti per i biancoblu e il play nativo di Mesagne che mette a referto sette punti consecutivi. Nel finale di quarto la tripla di Duval porta avanti Molfetta, prima che i due tiri liberi di D’Imperio consentano ai padroni di casa di chiudere i primi dieci minuti sul 20-19.

Nelle prime battute di secondo quarto Molfetta trova un mini-vantaggio di tre punti grazie ai canestri di Infante (25-28) ma gli Azzollini boys hanno una reazione veemente che non lascia scampo agli ospiti: Latella sembra aver bevuto la pozione magica di Space Jam e i suoi nove punti, insieme alla bomba di Pucci sulla sirena, contribuiscono a confezionare il parziale monstre di 17-3 che permette ai biancoblu di andare all’intervallo lungo sul 42-31.

L’avvio di terzo quarto segue il copione della parte finale del primo tempo: Corato continua ad incantare con la sua intensità e la qualità di gioco ed incrementa il vantaggio sul +15 grazie alla tripla di capitan Mazzilli (54-39). Molfetta però non ci sta a recitare il ruolo di comparsa e nel finale di quarto rientra prepotentemente in partita con un break di 17-7, andando all’ultimo mini-intervallo sul -5 (61-56).

Il quarto periodo di gioco non è adatto per i deboli di cuore perché minuto dopo minuto, possesso dopo possesso vi è un susseguirsi di emozioni che tiene con il fiato sospeso tutti i tifosi presenti sugli spalti: la conclusione dalla lunga distanza di Seye permette ai suoi di mantenere i cinque punti di vantaggio (71-66), la compagine di coach Gesmundo piazza un parziale di 6-0 con la tripla di Duval che proietta i biancorossi sul +1 (71-72), la bomba di uno stratosferico Latella permette alla NMC di trovare il vantaggio a poco più di un minuto dalla fine della partita (74-72), ma il terzo tempo di Ippedico e l’1/2 di Infante a cronometro fermo ammutoliscono il PalaLosito e consentono a Molfetta di vincere con il risultato di 74-75.

NUOVA MATTEOTTI CORATO – PAVIMARO PALLACANESTRO MOLFETTA 74 – 75

CORATO: D’Imperio 2, Latella 30, Pekic 9, Pucci 8, Martinelli 2, Angarano n.e., Seye 12, Mazzilli9, Allegretti n.e., Bojang 2. Coach: Azzollini.

MOLFETTA: Caniglia n.e., Ippedico 11, Stella 25, Solimini n.e., Chiriatti 5, Didonna 3, Duval 16, La Macchia n.e., Kodra, Iannelli, Infante 15, Totagiancaspro. Coach: Gesmundo.

Parziali: 20-19; 42-31; 61-56; 74-75.

Arbitri: Tornese di Monteroni e Serra di Brindisi.

Uscito per 5 falli: Mazzilli

