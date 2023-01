Basket C/Gold: Virtus Molfetta a caccia della sesta vittoria di fila

E’ senza dubbio un momento felice quello vissuto dalla DAI Optical Virtus Basket Molfetta alla ricerca della sua sesta vittoria consecutiva. Così come accaduto per Monteroni, i ragazzi di coach Carolillo hanno intenzione di “vendicare” una delle più amare sconfitte rimediate nel girone di andata.

La quinta giornata di campionato del girone di ritorno offre ai biancoazzurri l’occasione per farlo contro la Nuova Matteotti Corato in programma al Pala Poli domenica 29 gennaio alle ore 19.30. Una gara che la Virtus giocherà senza timori confidando nel buon momento di forma di tutta la squadra e sulla ormai consolidata certezza di potersela giocare con tutti alla pari.

Il morale del roster dopo la bellissima vittoria di Monteroni è alle stelle così come il grado di concentrazione di tutta la squadra. L’obiettivo ormai è dichiarato: classificarsi nelle prime tre posizioni e accedere tranquillamente alla fase dei playoff che seguiranno la regular season. Al momento il terzo posto in classifica è distante soltanto due punti ed è occupato dalla Tecnoleva Adria Bari, l’ultima squadra con cui gli uomini di Carolillo hanno dovuto subire una battuta di arresto.

A Monteroni la squadra ha dato dimostrazione di una grande prove di maturità, dovendo rinunciare a Galantino, ma potendo disporre di un Marco Formica eccezionale. A questo si aggiungono le prestazioni di Brown (sempre più uomo Virtus) e del suo playmaker Lukas Kazlauskas. I nomi su cui la DAI Optical Virtus Basket Molfetta può contare sono molti di più. A tutto il team sono ben noti gli obiettivi stagionali, assolutamente alla portata se la qualità e l’intensità di gioco sono quelli visti a Monteroni.

Otto partite vinte e sette quelle perse dalla Nuova Matteotti Corato per un totale di 16 punti in classifica. Queste le statistiche dei prossimi avversari dei biancoazzurri, reduci dalla netta sconfitta interna della scorsa settimana contro Adria Bari. All’andata proprio Marco Formica vestiva i colori neroverdi. Oggi, invece, rappresenta quell’arma in più nello scacchiere di coach Carolillo per aggredire sin da subito una gara che la Virtus vuole vincere. In settimana la Nuova Matteotti Corato ha cambiato il suo allenatore: sarà Sandro di Salvatore a guidare il team già dalla sfida di domenica.

I neroverdi dispongono di un mix di giocatori atletici e talentuosi come Olocco e Paulauskas e gli altri due esterni Razic e Gatta. Rispetto all’andata possono contare sull’innesto di Matteo Giovara. Sarà un derby a tutti gli effetti quello tra Molfetta e Corato con un Pala Poli che si annuncia bollente.

L’orario di inizio della gara è fissato alle ore 19.30, mentre l’accesso al Pala Poli sarà consentito già a partire dalle ore 19.00 per spettatori muniti di biglietto o abbonamento. Il costo del biglietto è di 5 euro. Inoltre i possessori di abbonamenti potranno acquistare un massimo di due ticket per due accompagnatori al prezzo speciale di 3 euro caduno, previa esibizione della tessera abbonamento al botteghino. L’ingresso gratuito all’impianto è consentito a bambini e ragazzi sino ai 15 anni.

Il match tra DAI Optical Virtus Basket Molfetta e Nuova Matteotti Corato sarà trasmesso in diretta streaming accessibile al link :

https://youtu.be/VY7fFMlEUEU

