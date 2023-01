Basket B/M: Corsa ai playoff, match decisivo per Monopoli

Domenica sera, alle 20, la formazione di Salvemini in un match decisivo per le speranze di accesso ai play-off. Il presidente Caleprico suona la carica.

Partita da dentro o fuori. La White Wise Monopoli si gioca una buona fetta di speranze di accesso ai play-off contro Teramo: si gioca domenica sera, 29 gennaio, con palla a due alle 20. Lo spostamento di orario si è reso necessario per via di un evento di Taekwondo ospitato nelle ore precedenti all’interno della tensotruttura.

Teramo è reduce dalla netta vittoria interna contro Sala Consilina, che le ha consentito di distanziare di quattro punto Monopoli e Corato. In caso vittoria, dunque, la compagine di Salvemini andrebbe a -2, con lo scontro diretto favorevole, mentre in caso di sconfitta il -6 (e con un probabile scontro diretto a sfavore) sarebbe durissimo da recuperare.

Il presidente della White Wise, Francesco Caleprico, suona la carica: «Basta guardare la classifica per capire l’importanza della partita di domenica sera. Dobbiamo resettare tutto, soprattutto dal punto di vista mentale, e concentrarci sul match contro Teramo che è un vero e proprio crocevia stagionale. Per questo – spiega Caleprico – chiedo a tutto l’ambiente monopolitano di starci vicino. Dobbiamo essere un corpo unico: staff tecnico, squadra, pubblico. Giocatori e staff tecnico devono gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma abbiamo bisogno anche dell’aiuto dei nostri tifosi che, con la loro spinta, possono aiutarci a raggiungere l’obiettivo. Non è questo il momento di fare processi- aggiunge il presidente delle White Wise-, dobbiamo soltanto tenere il focus, con il cervello ed anche il cuore, sulle due ore di domenica sera. Tutti insieme, spingiamo la squadra verso una vittoria fondamentale!», conclude Francesco Caleprico. Palla a due, domenica sera alle 20 presso la tensostruttura di via Amleto Pesce

