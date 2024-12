Basket B2/M, Virtus Molfetta ko con Canusium al fotofinish

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta chiude il 2024 con una sconfitta casalinga contro il Canusium Basket, che si impone al Pala Poli per 75-78. Una partita combattuta fino agli ultimi secondi, con gli uomini di coach Fabbri che vedono sfumare i due punti decisivi per agganciare la zona playoff.

Nonostante il ritorno in campo del capitano Sirakov e l’esordio del nuovo acquisto Simone Bergamo, la Virtus non è riuscita a concretizzare le occasioni decisive, pagando un approccio troppo incerto nei momenti chiave. Il primo quarto si chiude con un leggero vantaggio per gli ospiti (19-21), mentre nel secondo periodo la Virtus riesce a ribaltare il punteggio, chiudendo avanti 40-37 grazie a un ottimo contributo di Bertoni e Natalini.

Nel terzo quarto, però, arriva il blackout: un parziale di 12-0 per il Canusium mette in seria difficoltà i padroni di casa, costretti a inseguire. L’ingresso di Balladino dà nuova linfa alla squadra, che riesce a chiudere il periodo in vantaggio 62-60. L’ultimo quarto è un continuo botta e risposta, con il match che si decide negli ultimi 32 secondi: sul 75-75, la Virtus spreca due occasioni fondamentali, lasciando spazio al Canusium, che chiude i conti dalla lunetta con i due liberi decisivi.

Decisiva la scelta tecnica di lasciare fuori Balladino negli istanti finali, nonostante fosse uno dei migliori in campo. Per la Virtus è tempo di riflessioni in vista della ripresa del campionato, quando dovrà affrontare il Taranto.

Parziali:

1° quarto: 19-21

2° quarto: 40-37

3° quarto: 62-60

4° quarto: 75-78

Tabellino:

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Filtness 11, Bertoni 19, Bergamo 8, Natalini 13, Balladino 10, Sirakov 11; Gulley 3, D’Apice 0, Jankovic 0, Arifkhanov ne, Savoia ne, Seck ne. All. Fabbri.

Unica Spa Canusium: Karavdic 17, Gramazio 20, Monacelli 13, Idrissou 19, Vita 7, Cerruti 2; Jelic 0, Vernich 0, Ciociola 0, Catalano ne. All. Menduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author