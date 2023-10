Basket B/Int: Virtus Basket Molfetta non stecca l’esordio casalingo

Una vittoria importante, quanto difficile che arriva all’esordio al Pala Poli dinanzi ad un pubblico calorosissimo, così come in settimana era stato chiesto.

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta batte Sveva Pallacanestro Lucera 77-74 dopo una partita avvincente, in bilico sino a sedici secondi prima della sirena. Forse non è stata la migliore Virtus, ma a tratti si è vista la stessa compattezza di quel gruppo che soltanto la scorsa settimana ha battuto la corazzata Monopoli. Quattro punti in due partite che proiettano gli uomini di coach Carolillo in testa alla classifica e fanno ben sperare per una stagione iniziata con il piede giusto.

L’avvio di gara è di quelli esplosivi con un primo quarto completamente dominato dai biancoazzurri che si portano a soli cinque minuti di gioco a + 5 sui dauni. Una difesa che neutralizza ogni attacco avversario per poi ripartire velocemente in contropiede. Sono dapprima Sirakov e Calisi a firmare il 12-4 per la Virtus e successivamente Stefanini e Aramburu a chiudere il primo quarto in vantaggio di 14 punti sui dauni. 28-14 il parziale dopo i primi dice minuti.

Tutto facile per la Virtus? Manco a dirlo. Lucera torna sul parquet con uno spirito diverso capace di provocare un vero e proprio blackout tra le fila dei biancoazzurri. I dauni riescono perfettamente a sfruttare tutti i falli subiti e i conseguenti tiri liberi concessi, accorciando punto dopo punto le distanze dai padroni di casa.

Parallelamente, la percentuale di realizzazione della Virtus si riduce se confrontata con quella del primo quarto. Ed è così che a meta della seconda frazione di gara il Lucera pareggia i conti sul 32-32 per poi portarsi in vantaggio sul 35-34. Sul finale del secondo quarto, chiusosi sul parziale di 39-37, è Sirakov a realizzare il punto del –2 dagli ospiti.

E’ lo stesso giocatore bulgaro ad aprire le danze nel terzo quarto con una tripla a cui segue quella di Stefanini. Ci prova la Virtus a reagire agli avversari che, tuttavia, continuano a tenere il pallino del gioco portandosi su un + 7 che spaventa il pubblico del Pala Poli, Seppure con difficoltà, la Virtus reagisce con veemenza e arriva al pareggio sul 50-50 con Aramburu (bravo a rubare palla e a portarsi a canestro) e con Formica sul 52-52. Il Lucera è sempre lì e finisce per portarsi nuovamente a +4 facendo suo anche il terzo quarto sul 59-55.

Una partita in bilico che si decide tutta negli ultimi dieci minuti. Sul 63-57 per il Lucera, coach Carolillo chiama il time out, prova a riordinare i suoi per tentare l’assalto finale. Nel momento più difficile per la Virtus ci pensa Paglia a portare la squadra a -1 dal Lucera e a firmare il controsorpasso con una tripla sul risultato di 68-65 per la Virtus.

Il finale è di quelli incandescenti: a soli 16 secondi dalla sirena il Lucera torna a far pressione nei confronti dei padroni di casa con un -1 che tiene col fiato sospeso l’intero Pala Poli. La Virtus rimane concentrata e non fallisce il secondo successo consecutivo: è Sirakov con due tiri liberi a fissare il risultato finale sul 77-74. Un match sicuramente avvincente ma che la Virtus deve rivedere in chiave futura.

«Siamo partiti molto bene e con il giusto approccio – è stato il commento a fine match di Elias Donati -, ma dal secondo quarto si è spenta la luce, abbiamo subito i loro attacchi senza però disunirci. Si è vista la compattezza di un gruppo che ha cercato e voluto a tutti i costi la vittoria».

Il percorso di crescita della Virtus è in atto come confermato anche da Davide Paglia. «Dovremo lavorare su quello che abbiamo sbagliato stasera e ripartire da quello che di buono abbiamo fatto – ha sottolineato – comprendendo che in questa categoria tutte le squadre hanno dei roster attrezzati pronti a farti del male. Ringrazio fortemente i tifosi per la grande spinta che ci hanno dato».

Dunque la DAI Optical Virtus Basket Molfetta, a punteggio pieno, riprenderà la propria marcia già a partire da domenica prossima 15 ottobre in trasferta contro la New Basket Mola.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Calisi 8, Aramburu 10, Sirakov 26, Stefanini 13, Formica 5, Donati 6, Paglia 9, Annese ne, Mezzina ne, Sadreika ne, Sasso ne. All. Carolillo.

Sveva Pallacanestro Lucera: Cesana 13, Mecci ne, Nuhanovic ne, Elez 6, Gramazio 4, Coluccino ne, Coralic 6, Alvisi 10, Quiroz 26, Di Ianni 9, Di Mario ne, Carriera ne. All. De Florio.

