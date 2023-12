Basket B/Int: Molfetta attende Monopoli per difendere il primato

Dimostrare che quello di Corato è stato solo un incidente di percorso e riprendere da subito la marcia. E’ questo il leit motiv di domenica prossima 10 dicembre quando la DAI Optical Virtus Basket Molfetta tornerà sul parquet del Pala Poli per la prima giornata del girone di ritorno.

Alle 20.00 sfiderà l’Action Now Monopoli per continuare a difendere il primato in classifica e tenere lontane le due più vicine inseguitrici: Corato e Angri.

Dunque, si apre un nuovo capitolo del campionato di Serie B Interregionale e la Virtus conosce molto meglio le sue avversarie (molte nel frattempo con un roster diverso e rinforzato), che a loro volta faranno di tutto per mettere in difficoltà la capolista. A Corato non è mancato il calore del pubblico biancoazzurro, pronto a tornare a riempire il Pala Poli per spingere la propria squadral

Nonostante la sconfitta di misura rimediata la scorsa settimana al Palalosito, la Virtus ha dimostrato forza e personalità, sfiorando per un soffio anche l’impresa nei secondi finali. Gli uomini di coach Carolillo hanno lavorato con l’impegno di sempre e l’obiettivo di far tesoro degli errori che hanno portato alla prima sconfitta stagionale. Un risultato inedito per questa stagione che rende la partita con Monopoli forse più affascinante per il pubblico, che si aspetta una reazione rabbiosa e determinata.

In settimana ha parlato coach Sergio Carolillo, introducendo la prossima sfida e facendo chiarezza sugli errori arbitrali che hanno fortemente condizionato il risultato di Corato. «Con neroverdi abbiamo giocato a sprazzi, ci siamo intestarditi nel voler trovare canestri da tre senza valutare altre soluzioni – ha affermato -. Dispiace per quell’interferenza a canestro che non andava fischiata, così come non andava assegnato il canestro da tre con il tempo scaduto da due secondi: detto questo, arbitri ufficiali di gara sono parte essenziale della pallacanestro e devo ammettere che l’arbitraggio non mi è dispiaciuto, a parte quegli errori che purtroppo hanno influenzato il risultato finale. Non è nostra abitudine piangerci addosso, sono episodi che fanno parte del gioco, voltiamo pagina e andiamo avanti. Quella con il Monopoli sarà una partita tosta che ci vedrà lottare dal primo all’ultimo secondo perché la nostra è una squadra che non molla. Nonostante il ritardo in classifica, Monopoli forse è la squadra meglio attrezzata per poter vincere il campionato. Ha fatto degli innesti in corso e hanno delle bocche di fuoco che non scopriamo certo oggi».

Carolillo, tecnico originario proprio di Monopoli, ha definito la squadra del suo paese come probabilmente la miglior attrezzata per vincere il campionato. Eppure, i 10 punti di ritardo dalla vetta della classifica hanno un peso specifico che la Virtus terrà presente senza sottovalutarlo.

Rispetto alla partita di andata nel roster non ci sono più Corral, Idiaru e Filipovic, ma con nuovi innesti sono riusciti a trovare degli equilibri importanti. Impressionante la penultima partita disputata in casa contro il Salerno quando gli uomini di Paternoster sono riusciti a ribaltare il match nel finale, segando, soltanto nell’ultimo quarto, 37 punti; così come non da disprezzare è stata l’ultima uscita conto l’Angri quando ad inizio ultimo quarto erano addirittura in vantaggio.

