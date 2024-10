Basket A2/M, Nardò: battere Livorno per evitare un triste deja-vu

Dopo tre sconfitte consecutive, c’è solo una strada per evitare un inizio di stagione simile a quello dello scorso anno: battere la Libertas Livorno 1947 nella sfida di domenica. Le attese sulle partite contro Pesaro, Udine e Cremona erano alte, ma il Toro di coach Dalmonte ha deluso, mostrando solo brevi sprazzi di gioco convincente. La squadra ha faticato a mantenere la concentrazione e a reagire nei momenti critici, una fragilità che ha portato a prestazioni opache e pesanti sconfitte.

Dalmonte ha individuato il principale problema: l’incapacità di restare nel vivo del match e di reagire alle difficoltà. Con una media di 72,3 punti segnati e ben 92,6 subiti, la difesa di Nardò è la peggiore del campionato. Tuttavia, correggere tutti i difetti in una sola settimana è irrealistico. L’obiettivo ora è migliorare gradualmente, iniziare a mettere punti in classifica e sfruttare al meglio il secondo turno casalingo consecutivo.

Livorno, pur essendo una neopromossa, non sarà un avversario facile. La squadra ha già dimostrato solidità, vincendo contro Vigevano dopo un’ottima rimonta. Con un attacco guidato da Adrian Banks e Quinton Hooker, Livorno può contare su giocatori esperti e talentuosi, pronti a dare battaglia anche in trasferta.

La sfida tra Hdl Nardò Basket e Libertas Livorno si terrà domenica 13 ottobre al Pala San Giuseppe di Lecce, con inizio alle ore 18. I biglietti sono disponibili online e presso la sede della società, con parte del ricavato destinato alla LSB – Baskin Lecce, confermando l’impegno solidale della squadra. Per chi non potrà assistere di persona, la partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass.

Il Toro è chiamato a reagire e a risollevarsi: vincere contro Livorno è l’imperativo per dare una svolta alla stagione.

