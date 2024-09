Basilicata, Ugl: ‘Aziende soffrono, cresce il numero dei licenziamenti’

Le aziende della Basilicata continuano a vivere una profonda crisi, con una crescita costante delle difficoltà economiche e un aumento delle persone licenziate o messe in mobilità. Senza soluzioni di ripresa lavorativa nell’immediato e senza certezze sull’utilizzo di ammortizzatori sociali, le imprese sono costrette a ridurre il personale. Questo è quanto emerso durante il direttivo dell’Ugl metalmeccanici tenutosi presso la sede dell’Ugl di Melfi, alla presenza del segretario regionale Florence Costanzo. I lavori sono stati aperti dal segretario territoriale Giuseppe Palumbo.

Il problema, secondo quanto riferito, ha raggiunto livelli preoccupanti. Molte aziende, come la SNOP Automotive Italy, che fa parte dell’indotto Stellantis di Melfi, stanno affrontando gravi difficoltà. La SNOP, che produce componenti automobilistici, come i puntoni per la Jeep Renegade, e parti destinate ai mercati del Messico e del Brasile, era considerata una delle imprese più solide del polo industriale di Melfi. Tuttavia, anche questa realtà ora risente della crisi che sta colpendo duramente l’intero settore industriale della regione.

“Le aziende – ha dichiarato Palumbo – sono intrappolate in una situazione difficile, senza un supporto sociale adeguato per i lavoratori e con poche prospettive di una rapida ripresa produttiva. L’Ugl sollecita la Regione a destinare risorse sufficienti per sostenere il reddito dei lavoratori e affrontare seriamente i problemi del settore industriale lucano e delle piccole e medie imprese.”

Anche Florence Costanzo ha sottolineato la necessità di interventi urgenti: “Le aziende hanno bisogno di sostegno per stabilizzare la domanda e rilanciare il lavoro, attraverso una politica industriale mirata. È essenziale che il governo regionale si impegni a fianco dei lavoratori e delle loro famiglie, utilizzando le risorse messe a disposizione dal governo nazionale e quelle regionali per favorire la reindustrializzazione e l’innovazione.”

Nonostante la gravità della situazione, Ugl rimane fiduciosa che la Basilicata possa risollevarsi, contando sulla forza e resilienza dei suoi lavoratori e dell’intero popolo lucano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author