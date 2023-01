Basilicata, il presidente Bardi incontra il Console generale USA

POTENZA – Si è tenuto stamattina un incontro tra il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e il Console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Tracy Roberts-Pounds.

Il Presidente Bardi ha ringraziato l’illustre ospite per la cortesia della visita istituzionale presso la Regione Basilicata, evidenziando la volontà di proseguire con la proficua collaborazione tra il consolato americano di Napoli e la Regione Basilicata, sia per quanto riguarda gli scambi culturali che quelli commerciali, ribadendo la storica amicizia tra Basilicata e USA e il legame speciale di tanti lucani con gli Stati Uniti, “terra promessa per migliaia di nostri concittadini da oltre un secolo”, ha ricordato Bardi.

Il Console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, ha sottolineato che “Il rapporto storico che gli Stati Uniti hanno con questa regione ha creato nel tempo numerose opportunità economiche e collaborazioni in ambito scientifico e culturale con un’attenzione particolare ai giovani. La Basilicata è infatti una tra le sette regioni italiane che quest’anno tornano a ospitare giovani laureati americani nell’ambito del Programma Fulbright English Teaching Assistants, un programma dedicato all’approfondimento della lingua e della cultura americana nelle scuole medie superiori”.

