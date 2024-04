Allarme rientrato a Barletta dove è stata ritrovata una valigia apparentemente “sospetta”, al cui interno non è stato trovato nulla di pericoloso. Il trolley di colore blu è stato segnalato alle 22.15 da un passante che al Comando dei carabinieri di Barletta ha riferito di aver visto una “valigetta sospetta all’esterno dello stadio Cosimo Puttilli”, in via Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato e gli Artificieri; questi ultimi hanno verificato la pericolosità della borsa da viaggio e accertato si trattasse di un falso allarme.

