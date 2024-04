Un boato in piena notte ad Andria ha scosso i residenti di zona Croci. Poco dopo la mezzanotte si è verificata una forte esplosione all’interno di un’abitazione di via Treves. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato dello scoppio di una tubatura del gas. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e artificieri dei carabinieri. L’edificio è stato messo in sicurezza. Continuano gli approfondimenti per accertare l’origine dell’esplosione.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author