Barletta, Valentina Scazzeri nuovo assessore alla Polizia Locale

BARLETTA – La Giunta del Comune di Barletta si arricchisce di un nuovo nome, ma non mancano le variazioni e i trasferimenti di deleghe all’interno della stessa squadra tecnica di corso Vittorio Emanuele. A fare il suo primo ingresso da assessore è Valentina Scazzeri, che prende il posto di Elisa Spera dopo la revoca dell’incarico risalente allo scorso giugno.

La nomina della nuova figura politica è arrivata venerdì, dopo la conferenza dei capigruppo convocata alle 13 dallo stesso sindaco di Barletta Cosimo Cannito. In quota per il gruppo Barletta Al Centro, la Scazzeri ha ottenuto le deleghe a Polizia Municipale, Protezione Civile, Sicurezza Pubblica, Legalità, Igiene Urbana e Decoro Urbano.

Il resto della Giunta, invece, è stata interessata dai trasferimenti di deleghe. Quella all’Ambiente era stata trattenuta da Cannito dopo le dimissioni di Anna Maria Riefolo nel dicembre dello scorso anno, affinché il sindaco in persona potesse seguire personalmente le vicende legate all’inquinamento cittadino. Adesso, dopo 10 mesi, l’incarico passa a Pier Paolo Grimaldi, già assessore all’urbanistica.

L’avvocato è in quota Forza Italia, che in un comunicato firmato dal presidente del consiglio comunale e dai consiglieri e assessori di rappresentanza sottolinea la presa di responsabilità da parte del gruppo politico. La delega all’Ambiente si unisce a quelle di Sport, ZES e PNRR, tutte in quota Forza Italia, che dopo aver chiesto risposte a Cannito sui problemi più urgenti della città prenderà in mano le redini tecniche più delicate di Barletta.



