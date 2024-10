Barletta-UC Bisceglie, si gioca a Canosa ma a porte chiuse: ecco data e ora

Il Puttilli non è a disposizione per via delle non ottimali condizioni del campo di gioco, ma la sfida di ritorno tra Barletta ed Unione Calcio Bisceglie, valevole per la Coppa Italia di Eccellenza, si disputerà (0-2 il risultato dell’andata a favore dei biancorossi). Cambia lo stadio: sarà il San Sabino di Canosa, calcio d’inizio mercoledì 30 ottobre alle ore 14.30. Si giocherà a porte chiuse, mentre le altre sfide si giocheranno regolarmente giovedì 31 ottobre.

Sarà possibile seguire la sfida in diretta su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre.

