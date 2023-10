Barletta, tutto pronto per la sfida contro la Gelbison

BARLETTA – La prova di maturità dopo le vittorie contro Bitonto e Matera. Il Barletta vuole alzare l’asticella e per farlo servono tre punti contro la Gelbison. Domenica alle 16, al Puttilli, i biancorossi proveranno a centrare il terzo successo consecutivo contro un avversario di spessore, a pari punti in classifica e con un organico attrezzato per i piani alti. Ciro Ginestra analizza il momento dei suoi, dopo il reintegro di Di Piazza e il rischio infortunio scongiurato per Schelotto.

Nella Gelbison non ci sarà Montinaro, alle prese con un infortunio importante. I rossoblù puntano a dimenticare la sconfitta interna contro il Fasano, mentre il Barletta vuole prolungare l’imbattibilità in porta che dura da 180 minuti. Verso la conferma della difesa a quattro, non sono escluse novità tra centrocampo e attacco.

