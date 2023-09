Barletta, stadio Puttilli: consegnato cantiere per piano antifumo

BARLETTA – Al via martedì 26 settembre i lavori per il piano antifumo negli spogliatoi dello stadio Puttilli di Barletta. Venerdì mattina il sopralluogo tecnico in via Vittorio Veneto da parte dell’amministrazione comunale, che ha comunicato l’inizio delle attività che dureranno due settimane. La capienza attuale, di 4878 spettatori, supererà le 6mila unità grazie ad un incremento di posti nel settore Distinti.

Le operazioni interesseranno la messa in sicurezza dei locali secondo i parametri dei Vigili del Fuoco, lavori affidati alla Tecnoimpianti Pizzolorusso di Andria. Costo dei lavori di circa 53mila euro. Un’operazione già messa in conto dall’inizio del 2023, ma che si è concretizzata soltanto dopo l’estate.

