Barletta, sasso contro Pregliasco: Lorenzin ‘Atto vile e inaccettabile’

Durante un intervento sulla ripresa del Covid, il virologo Fabrizio Pregliasco è stato vittima di un lancio di sassi, un gesto che Beatrice Lorenzin, vicepresidente del Gruppo Pd al Senato, ha definito “inqualificabile”. Lorenzin ha sottolineato come l’atto, per puro caso, non abbia avuto conseguenze gravi, ma rimane comunque da condannare con fermezza. “La violenza non può mai essere giustificata, soprattutto contro chi lavora per la salute pubblica come Pregliasco. Gli esprimo tutta la mia vicinanza e stima, assicurandogli che non è solo nella difesa del metodo scientifico contro intimidazioni di no-vax, negazionisti e complottisti”, ha aggiunto Lorenzin in una nota.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author