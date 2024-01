Barletta, Padovano rientra alla Virtus Francavilla

ASD Barletta 1922 comunica il rientro dal prestito dalla Virtus Francavilla dell’atleta Luca Padovano 2005.

Tutta la Società augura a Luca le migliori fortune e lo ringrazia per l’impegno mostrato in questi mesi in biancorosso. Grazie Luca.

