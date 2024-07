Barletta, martedì i primi annunci in conferenza

BARLETTA – Tutto pronto per i primi annunci ufficiali in casa Barletta. Martedì mattina alle 11 la conferenza stampa del club biancorosso in cui verrà ufficialmente presentata la guida tecnica, affidata a Pasquale De Candia. L’ex tecnico di Andria, Manfredonia e Casarano prenderà le redini della squadra per il prossimo campionato di Eccellenza, a meno che non arrivi il ripescaggio in Serie D nel corso del mese di luglio.

Il team del presidente Romano ha formulato la richiesta di riammissione nel primo giorno utile, mentre De Vezze e Lorusso sono al lavoro per l’allestimento di un organico in grado di poter competere in entrambe le categorie. Attesa per gli annunci di Turitto, Bottalico e Strambelli, ma anche per quelli di Scialpi, Lavopa, Benvenga e Montrone. A questi potrebbero aggiungersi Lopez e Giambuzzi, con i quali sarebbe stato raggiunto l’accordo nei giorni scorsi.

Sbloccato il portale federale, il Barletta può quindi procedere con la sottoscrizione dei contratti. Con l’organico in fase di costruzione, si continua a guardare sul doppio fronte calciomercato-ripescaggio, che sarà la doppia corsia su cui si procederà nel mese di luglio. L’8 luglio la scadenza dei termini per presentare le domande e poter quantomeno ipotizzare una graduatoria, mentre il 12 luglio scadrà il termine per le iscrizioni in Serie D delle squadre aventi diritto. Dal 16 in poi, con l’intervento delle commissioni di vigilanza sulle società della Lega Dilettanti, si potrà cominciare a guardare in maniera concreta alla prossima stagione. Il Barletta resta alla finestra e prova ad attrezzarsi adeguatamente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author