Barletta, l’esito del primo incontro tra Dimiccoli e Dibenedetto

BARLETTA – Si è concluso in mattinata il primo incontro tra Mario Dimiccoli e il rappresentante legale di Michele Dibenedetto, l’avvocato Michele Cianci, per la trattativa relativa ad una possibile cessione del Barletta Calcio. La nota del legale del potenziale acquirente a margine del summit, avvenuto martedì alle 12 presso gli uffici dello stadio Puttilli.

«Ho incontrato il signor Mario Dimiccoli in un clima cordiale per verificarne la disponibilità alla cessione dell’Asd Barletta 1922 al dott. Michele Dibenedetto che ha già manifestato la sua volontà personale di acquisire il club. Il dialogo è avviato, ma necessità di alcuni passaggi». Così, Michele Cianci, legale rappresentante del Dott. Michele Diebenedetto, titolare di Sicura.l.a e main sponsor attuale dell’Asd Barletta 1922.

«Il signor Dimiccoli – spiega Cianci – ha richiesto l’invio di una pec che manifestasse in maniera certificata la nostra volontà di acquisire il club. Tale pec è già stata inviata con la richiesta di poter procedere alla visura delle carte contabili per acquisire l’Asd Barletta alle cifre corrispondenti al suo valore di mercato».

«Abbiamo fatto presente a Mario Dimiccoli – prosegue Cianci – la necessità di accelerare i tempi considerando le imminenti scadenze del mercato dilettanti che chiuderà il prossimo 23 dicembre. Dal canto suo, Dimiccoli, ha assicurato la sua disponibilità a proseguire il progetto tecnico già in atto».

«Restiamo in attesa di riscontri ad parte del signor Dimiccoli e allo stesso tempo – conclude Cianci – ribadiamo la volontà di acquisire il club per avviare un progetto che ne rispecchi il prestigio e il blasone acquisito nel corso della sua secolare storia, apprezzando gli sforzi fatti, sino ad oggi, dal sig. Mario Dimiccoli».

La risposta del club biancorosso nei minuti successivi:

“ASD Barletta 1922 comunica che in data odierna vi è stato un incontro interlocutorio presso la sede della Società in Via Vittorio Veneto n.1, tra l’Asd Barletta 1922 e l’Avv. Cianci, in nome e per contro del Dott. Michele Dibenedetto.

Nel corso dello stesso, la proprietà ha espresso massima disponibilità a portare avanti la trattativa.

Nelle more di conoscere eventuali termini e condizioni di acquisizione, la Società continuerà ad assolvere e svolgere i propri impegni relativi alla stagione corrente”.

