Barletta, esplosione in un magazzino utilizzato da extracomunitari

Un ordigno è stato fatto esplodere alle 3 di questa notte in via Venezia, a Barletta. La deflagrazione ha distrutto un magazzino frequentato abitualmente da extracomunitari provocando un incendio al suo interno. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri con l’ausilio anche dei Ris per comprendere l’origine dell’esplosione. Al momento dell’intervento nel locale erano presenti alcune persone extracomunitarie, di cui due si sarebbero date alla fuga. Una terza persona era rimasta incastrata sul retro del locale ed è stata salvata dai vigili del fuoco.

