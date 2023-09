Barletta, ecco i calendari: si parte da Pagani, finale di fuoco

BARLETTA – Il Barletta dice addio alla Coppa Italia di Serie D dopo l’eliminazione al primo turno contro il Bitonto (foto Sergio Porcelli), ma ha già la chance di concentrarsi sul girone H prossimo all’inizio. Si parte domenica 10 settembre e, con la pubblicazione dei calendari, i biancorossi possono programmare il proprio cammino.

Si comincia dalla complicata trasferta di Pagani, per poi affrontare subito due in casa: Santa Maria Cilento e Gallipoli. Trasferta a Nardò alla quarta nel remake della semifinale playoff di maggio, poi nuovamente Bitonto in casa e Matera fuori. Alla settima c’è al Puttilli la retrocessa Gelbison, prima della trasferta a Manfredonia e l’arrivo in Puglia della Palmese.

La trasferta di Rotonda, la più lunga della stagione, e la sfida casalinga contro il Gravina chiudono una fase soft del calendario, prima di sei giornate di fuoco: trasferta ad Andria dagli ex Farina, Pollidori, Telera, Feola e Scaringella, ai quali potrebbe aggiungersi ufficialmente Ponzo, poi il match del Puttilli contro l’Altamura di Petta, Loiodice, Lattanzio e Maccioni. Quattordicesima a Casarano, poi il Martina di Pizzulli al Puttilli. Penultima di andata a Fasano, mentre la diciassettesima è in casa contro l’Angri.

Anche nella stagione 23/24, il Barletta chiuderà il campionato in trasferta e lo farà in Campania contro i grigiorossi. Al via la settimana che porta all’esordio in campionato, altri 11 giorni per eventuali rinforzi dal mercato dilettantistico.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp