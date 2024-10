Barletta, dietrofront sul settore ospiti: solo 51 posti ad Alberobello

BARLETTA – Dietrofront sulla questione tifosi per Arboris Belli-Barletta. Nessuna inversione dei settori per il match in programma domenica alle 15:30 allo stadio Scianni-Ruggieri di Alberobello, con i sostenitori biancorossi che avranno a disposizione soltanto i 51 posti del settore ospiti come da disposizioni iniziali.

Già da inizio settimana, come anticipato dal presidente dell’Arboris Belli Vincenzo Pizzarelli durante l’ultima puntata di 1503 su Teleregione, la società di casa aveva avviato i contatti con gli enti competenti per garantire una maggiore affluenza della tifoseria barlettana attesa in terra barese, garantendo ai biancorossi i 1294 posti della tribuna principale.

Dopo un primo confronto, la strategia si era spostata sull’ipotesi di destinare entrambe le tifoserie in un unico settore, garantendo 300 posti per i supporters di casa, 700 per quelli provenienti da Barletta e un settore cuscinetto di circa 300 unità come divisione tra le due sezioni.

Gli ultimi sviluppi del venerdì pomeriggio, però, hanno negato anche questa opzione. Non cambia nulla rispetto alla disposizione iniziale, con il Barletta che potrà contare soltanto sul settore ospiti da 51 posti. Il match dello Scianni-Ruggieri sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud Extra, canale 92.

