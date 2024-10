Picerno, Tomei predica calma: “Restiamo umili”

Il successo contro il Messina ha concesso al Picerno lo scettro di capolista del Girone C di Serie C, condiviso con il Benevento. Alla vigilia del match contro la Cavese, però, il tecnico dei lucani, Francesco Tomei, ha predicato calma: “Nessuno si sarebbe aspettato un avvio così ma siamo ancora all’inizio. Alcune partite sono anomale, come quella contro il Messina. Restiamo concentrati sul nostro percorso, domani affronteremo un altro test molto importante contro un avversario organizzato”.

Vittoria col Messina: “Il Messina è stato un avversario ostico, ci ha messo in difficoltà e ha disputato una grande partita. Le partite ravvicinate sono sempre molto impegnative e vanno approcciate bene. Dobbiamo rimanere umili, senza pensare alla classifica. Siamo ancora all’inizio del campionato, domani sarà una sfida dura e combattuta”.

Cavese: “Dobbiamo avere pazienza, concedere poco ai nostri avversari e non prestargli il fianco. Dobbiamo restare concentrati e cercare di sfruttare ogni occasione. Lunedì abbiamo dimostrato di non essere tanto belli ma siamo stati bravi nel capitalizzare le chances”.

I segreti?: “Questo gruppo lavora molto bene in settimana e questa è la strada giusta. I ragazzi mi mettono in difficoltà quotidianamente e anche ci gioca meno ha la possibilità di dimostrare il proprio valore. Sono contento di avere difficoltà nelle scelte, in una stagione così lunga e intensa tutti possono essere una risorsa. L’occasione capiterà per tutti, l’importante è farsi trovare pronti come hanno fatto Cardoni e Santi. Anche i giovani ci daranno delle soddisfazioni”.

Rosa: “Sono contento, abbiamo una rosa in grado di crescere gradatamente i ragazzi. Forse siamo corti in difesa per via di qualche infortunio ma chiunque giochi dovrà essere bravo nel cogliere l’occasione”.

